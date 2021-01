Priyanka Chopra méconnaissable : elle dévoile une étonnante photo de son adolescence

Le 9 février prochain, Priyanka Chopra publiera ses mémoires. En attendant la sortie de l'ouvrage intitulé Unfinished, l'actrice partage les images de son enfance avec ses followers. Tous ont été surpris de la découvrir adolescente, juste avant qu'elle soit couronnée Miss Monde.

Priyanka Chopra compte près de 60 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce lundi 11 janvier 2021, une photo vieille de 21 ans. L'épouse du chanteur Nick Jonas en a 17 sur ce cliché, un souvenir de son adolescence qui a fait réagir les internautes.

"Mince, méchante et tout d'une fille de 17 ans !!!", écrit @priyankachopra en légende de sa publication. L'ex-héroïne de la série Quantico a fière allure dans son look composé d'une veste et d'un pantalon noir, d'un top beige et de sandales à talons. En commentaire, ses followers ont complimenté la jeune femme de l'époque, qui était alors sur le point de connaître la consécration.