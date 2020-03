Priyanka Chopra et Nick Jonas bientôt parents ? "Ça arrivera..."

Priyanka Chopra et Nick Jonas forment un couple heureux depuis tant d'années. Après un grandiose mariage à plusieurs millions de dollars, les deux acteurs prévoient de devenir parents. C'est en tous cas ce qu'a confié la comédienne de 37 ans, lors d'une longue interview à Tatler, parue le vendredi 27 mars 2020, dont elle fait la couverture.

Priyanka Chopra déplore d'abord son planning chargé, assurant que leur envie de fonder une famille peut attendre encore un peu. "En ce moment, cette année est déjà bouclée professionnellement, avec les projets à venir et ceux pour lesquels j'étais déjà engagée. Mais avoir une famille est très important pour moi, ça l'a toujours été. C'est quelque chose que je veux définitivement faire et j'espère que Dieu le veut aussi, au moment opportun, ça arrivera", a expliqué l'actrice de Baywatch : Alerte à Malibu au magazine britannique.

L'occasion pour Priyanka Chopra d'en dire un peu plus sur sa belle relation avec Nick Jonas. "On ne passe pas plus de deux-trois semaines sans se voir. C'est une règle. C'est difficile de faire autrement, on doit travailler sur notre relation, en faire une priorité", souligne-t-elle.

Officiellement ensemble depuis mai 2018, c'est Nick Jonas qui avait abordé Priyanka Chopra, via un DM sur Twitter. Après un premier date au Met Gala, ils se sont fiancés lors de leur premier voyage en amoureux, en Crète. Ils se marient le 1er décembre 2018 à Jodhpur, en Inde, lors d'une cérémonie qui a duré quatre jours.