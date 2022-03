Sophie Turner et Joe Jonas, futurs parents très amoureux avant l'arrivée de bébé

Outre la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock lors de la soirée des Oscars ce dimanche 27 mars, tout s'est plutôt bien déroulé chez nos amis les Américains. Pour continuer les festivités après la remise de prix, Vanity Fair avait organisé une petite fête à laquelle du beau monde était convié, dont l'actrice Sophie Turner et son époux, le chanteur Joe Jonas. Si l'interprète de Sucker n'a fait que briller dans son costume noir incrusté de diamants, sa femme lui a quand même volé la vedette. Sa longue robe rouge empire lui allait évidemment à ravir mais sûrement pas autant que le baby bump que l'on devinait sous sa tenue. Enceinte de son deuxième enfant, la star de Game of Thrones n'a jamais confirmé la nouvelle. Sans doute parce que son corps suffit à lui-même pour l'officialiser. A vue de nez, ce n'est plus qu'une question de semaines avant la naissance de bébé. Malgré la fatigue que peut imposer la vie de jeunes parents - Sophie Turner et Joe Jonas ont accueilli une petite fille en 2020 -, les amoureux ont prouvé qu'ils étaient toujours aussi épris l'un de l'autre. Si le silence vaut souvent mieux que mille mots, pour le couple, ce sont les gestes et les regards qui ne trompent pas.

Sophie Turner et Joe Jonas sont la preuve que si l'amour n'est pas toujours simple, il n'a rien d'insurmontable. Ensemble depuis fin 2016, l'actrice et le chanteur ont connu des phases compliquées, notamment celle de leur séparation express d'une journée avant de se dire 'oui' à Las Vegas en mai 2019 : "C'était la pire journée de nos vies. Pendant une seconde nous avons paniqué, et 24 heures plus tard nous nous disions 'plus jamais'. J'ai traversé cette phase pendant laquelle j'étais mal psychologiquement, quand nous nous sommes rencontrés en 2016. Il me disait 'je ne peux pas être avec toi tant que tu ne t'aimes pas, je ne peux pas te voir m'aimer plus que tu t'aimes" confiait-elle à The Sunday Times.

Un mois plus tard, Sophie Turner et Joe Jonas organisaient une énorme cérémonie à Carpentras dans le sud de la France pour un mariage avec leurs proches et leurs amis. Un an plus tard, une petite fille, Willa, venait agrandir la jeune famille que les deux époux formaient. Dans quelque temps, ce premier bébé deviendra grande soeur. Un événement que Sophie Turner et Joe Jonas tairont sûrement dans un premier temps, comme ils l'avaient fait pour leur fille, avant de lever le voile sur le plus beau des mystères...