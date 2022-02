Joe Jonas bientôt papa pour la 2e fois : Sophie Turner est enceinte !

Décidément, les bébés ne s'arrêtent plus chez les membres des Jonas Brothers ! Après Nick, le petit frère, qui a annoncé la naissance de son premier enfant avec Priyanka Chopra en janvier, c'est désormais Joe, son aîné, qui s'apprête à accueillir son deuxième enfant. Pris en photo dans les rues de Los Angeles avec sa femme, l'actrice Sophie Turner, ils n'ont pas vraiment pu cacher la bonne nouvelle.

Celle qui incarnait Sansa dans Game of Thrones laissait en effet entrevoir de jolies rondeurs sous une robe courte et verte. Touchant sans cesse ce ventre qui s'arrondit, elle semblait pleine de tendresse envers cette deuxième grossesse. C'est la première fois qu'elle affiche son baby-bump aussi clairement : il y a quelques jours, elle avait été prise en photo avec sa fille dans les bras, le ventre bien caché par un tee-shirt.

La petite Willa, aujourd'hui âgée d'un an et demi, va donc avoir bientôt une petite soeur ou un petit frère pour partager ses jeux ! En couple depuis 2016, les amoureux continuent leur belle histoire, eux qui s'étaient mariés en 2019 à Las Vegas puis dans le Sud de la France. L'actrice britannique, qui avait publié des magnifiques photos de leur union avait d'ailleurs indiqué à la fin de l'année dernière à US Weekly qu'elle souhaitait "une grande famille".

Son voeu est sur le point d'être exaucé ! Mais avant d'accueillir ce deuxième bambin, elle va pouvoir en discuter avec ses belles soeurs, dont elle est très proche. Danielle Jonas, mariée avec l'aîné de la famille Kevin, a déjà deux filles, Alena et Valentina, 8 et 5 ans. Quant à Priyanka Chopra et Nick Jonas, ils ont annoncé fin janvier la naissance de leur premier enfant, né par mère porteuse, à la surprise générale.

Depuis quelques années, la carrière de Sophie Turner est en pause. Après avoir brillamment interprété Sansa Stark pendant huit saisons dans la série Game of Thrones (où elle a rencontré sa meilleure amie, l'actrice Maisie Williams qui jouait sa soeur Arya), elle avait tenu un rôle important dans les deux derniers opus de la saga X-Men.