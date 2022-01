Priyanka Chopra séparée de Nick Jonas ? Elle tente de noyer le poisson...

Le roman de leur histoire connaitrait-il son ultime chapitre ? En couple avec Nick Jonas depuis mai 2018, mariée au chanteur depuis le mois de décembre qui a suivi, Priyanka Chopra a laissé entendre, à son insu, qu'elle pourrait bien prochainement demander le divorce. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, la comédienne et ancienne Miss Monde a changé son nom, abandonnant virtuellement celui de son époux... avant de rendre les choses officielles auprès de la cour ?

Ça me rend très vulnérable

Bien sûr, depuis qu'elle a effectué cette petite modification pleine de sens, Priyanka Chopra est questionnée de toute part. En pleine promotion du film Matrix Resurrections, l'actrice a accepté d'y répondre, en tout cas pour le magazine Vanity Fair. "Ça me rend très vulnérable, en réalité, de voir que quand je poste une photo, tout ce qu'il y a derrière moi sur cette image va être zoomé, et les gens vont imaginer des théories, explique-t-elle. Ce sont les risques du métier, bien sûr. Mais à cause de tout ce bruit que font les réseaux sociaux, et parce que ça a pris le dessus sur nos vies, les choses paraissent bien pires qu'elles ne le sont."