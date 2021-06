Sophie Turner et Joe Jonas - Photos inédites de leur mariage en France : "Mer**, ça fait 2 ans"

C'est l'un des moments les plus marquants d'une vie et Sophie Turner ne fait pas exception à la règle. L'actrice anglaise de 25 ans a eu la chance de se marier à deux reprises avec l'homme qu'elle aime. Une première fois à Las Vegas le 1er mai 2019, avant un grand mariage en bonne et due forme dans le sud de la France, le 29 juin de la même année. Une très belle cérémonie durant laquelle elle a dit oui à l'homme de sa vie, le chanteur Joe Jonas, âgé de 31 ans.

L'événement ayant été suivi de près par les médias, on a notamment pu voir la très belle robe Louis Vuitton de l'actrice découverte dans la série Game of Thrones. Mardi sur Instagram, la mère de la petite Willa (née en juillet 2020) a décidé de partager des photos exclusives de ce si beau mariage dans un magnifique château du côté de Carpentras. Et la date était toute indiquée puisqu'elle a posté deux publications le 29 juin, soit exactement deux ans après les noces.

Visiblement très heureuse de ces deux années avec le frère de Nick Jonas, la jeune femme n'en revient toujours pas de tout ce temps passé depuis leur magnifique mariage. "2 ans que je suis ta femme mon dieu que je t'aime bub", écrit-elle sur sa première publication, accompagnée d'une très belle photo en noir et blanc des deux amoureux lors de la cérémonie. Sophie Turner apparaît magnifique dans sa robe de mariée, tandis que Joe Jonas est élégant dans son smoking noir. Une publication qui a récolté plus de 2 millions de likes en une demi-journée, preuve de l'engouement qu'a suscité ce mariage chez les fans du couple, qui s'était offert une superbe lune de miel.