Will Smith "dévasté" par sa gifle aux Oscars : un témoin sort du silence

Il y a trois mois, les grands fans de cinéma assistaient, de leur canapé ou en direct de la salle, à la 94e cérémonie des Oscars. Une remise de prix qui a vu récompenser de grands noms du cinéma, parmi lesquels Will Smith dans la catégorie Meilleur acteur pour le film La Méthode Williams. Si une telle statue est une consécration pour chaque lauréat, Will Smith a vu son moment gâcher par l'action qu'il avait réalisée quelque temps avant au cours de la cérémonie : la gifle, devenue mythique, qu'il a assénée à Chris Rock, animateur de la prestigieuse soirée.

Agacé après une blague de Chris Rock sur le physique de sa femme, conséquence de l'alopécie dont elle souffre, Will Smith n'a pu contrôler ses nerfs. Il s'est donc levé de sa chaise, s'est dirigé vers le maître de cérémonie et lui a mis une énorme gifle, provoquant la stupeur dans toute la salle.

Tyler Perry, comédien présent dans la salle, était aux premières loges. Il est même directement allé voir Will Smith après son dérapage pour s'expliquer avec lui. Il a d'ailleurs fait savoir à Gayle King, présentatrice de CBS Mornings, ce qu'ils s'étaient dit, des propos que Deadline a rapportés : "J'étais là, au plus près. Je suis parti en avance pour aller voir comment allait Chris parce que ce qui était arrivé était mal, sans conteste, et j'ai tenu à le dire à Will."

Loin de lui l'idée de brosser Will Smith dans le sens du poil sur le moment. Au contraire, Tyler Perry a tenu à lui dire le fond de sa pensée : "En regardant cet homme dans les yeux, j'ai dit 'Qu'est-ce que tu fais ? C'est ton grand soir... Tu as fait tout ce chemin pour gagner un Oscar !'. C'était l'un des moments de gloire qu'il voulait désespérément voir arriver dans sa carrière." Cet instant, Will Smith l'a gâché en agissant de la sorte et il en a apparemment eu conscience tout de suite : "Il était dévasté. Il ne pouvait pas croire ce qu'il s'était passé. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait."

Après mûre réflexion, l'Académie des Oscars a décidé de bannir l'acteur de toute cérémonie pendant dix ans, malgré sa démission et les excuses publiques écrites par Will Smith sur son compte Instagram : "Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle." Will Smith est bel et bien devenu une légende, pas pour les bonnes raisons malheureusement.