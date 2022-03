"C'était trop pour moi" : Will Smith s'adresse à Chris Rock après sa violente gifle aux Oscars

Will Smith a décidé de présenter ses excuses à Chris Rock ce 28 mars 2022. L'acteur américain a publié un message sur ses réseaux sociaux au lendemain de la soirée des Oscars durant laquelle il a frappé l'humoriste. Cette gifle mémorable est intervenue après une plaisanterie sur le crâne de l'épouse de la star Jada Pinkett-Smith, souffrant d'alopécie.

Après avoir clamé "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !" depuis son fauteuil aux Oscars, Will Smith s'était excusé sur la scène lorsqu'il y est monté pour recevoir son prix de meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams, auprès des membres de l'Académie et des autres nommés. Cependant, l'acteur de 53 ans n'avait pas adressé d'excuses au comédien qu'il a violemment giflé quelques instants avant et selon TMZ, les deux hommes ne se sont pas parlés après la soirée.

Parallèlement au tourbillon médiatique qu'il a provoqué, Will Smith s'est fendu désormais d'un message pour demander publiquement pardon au comique américain : "Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle", a-t-il expliqué, rejetant explicitement "toute violence". Le couple Smith a déjà un passif avec Chris Rock : Ce dernier avait déjà ciblé dans ses piques le duo de stars lors des Oscars en 2016. De plus, l'humoriste et la femme de Will Smith se partagent la vedette dans le film d'animation Madagascar et ses suites, dans lequel ils doublent respectivement le zèbre Marty et l'hippopotame Gloria.