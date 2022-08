Will Smith : 1re apparition publique avec sa femme Jada depuis sa gifle aux Oscars

Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smit ont été photographiés du côté de Malibu (Californie) le 13 août dernier. L'acteur de 53 ans portait un chapeau noir, un polo bleu marine, un pantalon assorti ainsi qu'une nouvelle paire d'Air Force Ones de couleur blanche pour cette sortie entre amoureux tandis que son épouse optait pour un ensemble tout noir, avec une chemise en flanelle nouée autour de sa taille ainsi qu'un joli ensemble de bijoux et une paire de lunettes de soleil. Ils ont semblé très complices : elle a notamment été aperçue en train de se tenir à lui.

Il s'agit de la toute première apparition publique du couple depuis que l'acteur de Men in Black a donné une gifle sur scène à l'humoriste Chris Rock, en pleine cérémonie des Oscars le 27 mars dernier, alors que ce dernier s'était moqué de l'alopécie (la chute de cheveux) de son épouse. Un coup de sang qui avait affolé le monde et qui a eu des répercussions sur son métier d'acteur puisqu'en plus de son éviction des Oscars, il a vu plusieurs projets de films être suspendus, voire tomber à l'eau.

"Heureux de son soutien constant"

Après s'être excusé le soir-même, reconnaissant ainsi avoir "dépassé les bornes", l'ex de Sheree Zampino a tenu à faire un second mea-culpa le 29 juillet dernier dans une vidéo publiée sur Instagram et Youtube, en s'adressant cette fois-ci personnellement à Chris Rock. "J'ai contacté Chris et sa réponse est qu'il n'est pas prêt à parler. Et quand il le sera, il tendra la main. Alors je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je serai là dès que tu seras prêt à parler", avait-il déclaré.

Pour surmonter cette épreuve et affronter les critiques, il peut notamment compter sur le soutien de sa femme. Si cette dernière n'a jamais publiquement défendu le geste de son mari, leur couple reste très soudé. "Will et moi-même continuons de faire ce que nous faisons depuis 28 ans, c'est-à-dire essayer de comprendre cette chose qu'on appelle la vie", confiait-elle dans sa propre émission en juin dernier.

"Will va bien. Il passe beaucoup de temps avec Jada. Il est très heureux de son soutien constant. Ils sont très proches et se soutiennent mutuellement. La famille est tout pour eux", a indiqué une source au magazine People, tandis qu'une autre a ajouté : "Will est content du soutien qu'il reçoit toujours de Jada". Un couple uni, pour le meilleur et pour le pire !