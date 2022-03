Will Smith, son ex-femme le soutient après le scandale des Oscars : "La famille avant tout..."

L'image qu'on retiendra de cette 94e cérémonie des Oscars, c'est sans doute la gifle monumentale que Will Smith a mise à Chris Rock sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles. Un geste d'une violence rare, lors d'un tel évènement, qui éclipse malheureusement le fait que le comédien a obtenu la récompense du meilleur acteur pour sa performance dans le film La Méthode Williams, de Reinaldo Marcus Green. Mais il y en a une qui parvient à ne se concentrer que sur le positif : c'est son ancienne épouse, Sheree Zampino.

Sur son compte Instagram, l'entrepreneuse a effectivement partagé une photographie sur laquelle elle prend la pose avec son ex... qui la laisse tenir son Oscar ! "C'était une nuit épique, écrit-elle, le lundi 28 mars 2022. Encore toutes mes félicitations. Quand l'un de nous remporte la victoire, on gagne tous. La famille avant tout..." Will Smith et Sheree Zampino ont été mariés de 1992 à 1995. C'est avec elle que le comédien a eu son fils aîné, Trey, qui a désormais 29 ans. Malgré leur séparation, ces deux-là sont parvenus à conserver une jolie entente. Spécialisée dans l'élaboration de produits de beauté, Sheree a d'ailleurs passé une partie de la soirée avec Willow et Jaden, les enfants de Jada Pinkett Smith, et avec la maman de cette dernière, Adrienne Banfield-Norris.