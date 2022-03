Diaporama Will Smith, son ex-femme le soutient après le scandale des Oscars : "La famille avant tout..."

1 / 15 Will Smith, son ex-femme le soutient après le scandale des Oscars : "La famille avant tout..."

2 / 15 Will Smith - 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles.

3 / 15 Will Smith et son ex-femme Sheree Zampino sur Instagram. Le 28 mars 2022.

4 / 15 Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith et Trey Smith - Soirée "Vanity Fair" lors de la 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

5 / 15 Archives - Will Smith et sa femme Sheree à la première du film "Entretien avec un vampire" à Los Angeles en 1994.

6 / 15 Will Smith frappe Chris Rock sur la scène des Oscars, le 27 mars 2022.

7 / 15 Will Smith frappe Chris Rock sur la scène des Oscars, le 27 mars 2022.

8 / 15 Jada Pinkett-Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith et Trey Smith - Soirée "Vanity Fair" lors de la 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

9 / 15 Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith - 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Le 27 mars 2022.

10 / 15 Will Smith - 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © AMPAS/Zuma Press/Bestimage

11 / 15 Will Smith et Jada Pinkett Smith - 94e édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, le 27 mars 2022.

12 / 15 Will Smith - Soirée "Vanity Fair" lors de la 94e édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image/Zuma Press/Bestimage

13 / 15 Sheree Zampino, Simone Smith au déjeuner "In A Perfect World The World of Good" à l'hôtel Four Seasons à Los Angeles, le 7 mars 2020.

14 / 15 Will Smith et Jada Pinkett Smith - Première du film "The Pursuit of happiness" à Los Angeles. Le 7 décembre 2006.