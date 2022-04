Jada Pinkett et Will Smith : Leur couple inébranlable après la gifle aux Oscars ? Un proche en dit plus...

La dernière cérémonie des Oscars fera date ! Non pas par son palmarès, mais pour cette scène surréaliste où lauréat de prix du meilleur acteur s'est levé pour assener une violente gifle à un humoriste sur scène, on parle bien sûr ici de la Will Smith et Chris Rock. Depuis, les réactions s'enchainent : entre excuses, explications, justifications et opinions, les commentaires vont bon train sur le sujet.

Cette semaine, c'est Us Weekly qui révèle, via une source proche de Jada Pinkett, que la comédienne n'en veut pas du tout à son mari d'avoir giflé Chris Rock, auteur d'une mauvaise blague à son encontre. En effet, cette source en question explique à nos confrères qu'elle n'était "pas en colère contre Will Smith." Pour rappel Jada Pinkett avait été moquée pour sa coupe de cheveux courte (comparée à celle d'un soldat américain) alors qu'elle souffre d'une maladie rare appelée l'alopécie, qui provoque la chute des cheveux. Us Weekly rapporte également que le couple regrette néanmoins une réaction disproportionnée. "C'était dans le feu de l'action et c'est lui qui a réagi de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d'accord pour dire qu'il a surréagi" confie la source au média américain. Le couple très proche et qui assume son libertinage a toutefois décidé de rester solidaire dans cette épreuve. "Ils restent ensemble contre vents et marées (...) Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble et c'est juste une autre bataille pour eux" affirme l'insider à US Weekly.

Les premières conséquences de cet acte sont tombées cette semaine pour l'acteur de Bad Boy. Même si son Oscar ne lui est pas retiré, Will Smith a été écarté du projet Netflix Fast and Loose dans lequel il devait tenir le rôle principal d'un patron de la mafia. Par ailleurs, de son propre chef, l'acteur a décidé de démissionner de l'Académie des Oscars.