Will Smith et sa gifle à Chris Rock : Jada Pinkett-Smith sort du silence... avec beaucoup trop d'espoir !

Will Smith s'est vaguement excusé le soir des Oscars, après avoir giflé Chris Rock. Si son épouse Jada-Pinkett Smith semble en partie le dédouaner, peu de gens prennent le parti de l'ancien Prince de Bel-Air depuis l'incident. Le vendredi 8 avril 2022, l'Académie des Oscars a carrément décidé, après délibération, qu'il serait banni de la cérémonie pour une durée de 10 ans au total. L'acteur américain a également été privé du quatrième volet de la saga Bad Boys, dans laquelle il incarne l'inspecteur Mike Lowrey, et il ne participera pas au tournage de Fast and Loose, pour Netflix, comme il pensait le faire. Pour mettre les choses à plat, il suivrait une thérapie après s'être offert un voyage en Inde pour se concentrer sur sa spiritualité et sur les pratiques de la méditation et du yoga. Ne manque plus qu'à avoir une petite discussion avec Chris Rock...