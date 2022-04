Gifle de Will Smith aux Oscars : l'acteur interdit de cérémonie pendant 10 ans

L'Académie des Oscars a tranché ce vendredi 8 avril. Après délibération, il a été décidé que Will Smith ne pourra plus mettre un pied à une cérémonie pendant dix ans, comme l'a révélé l'AFP. Cette décision a été prise à la suite de l'énorme buzz provoqué par la gifle donnée par l'acteur à Chris Rock en plein direct dans la soirée du 28 mars dernier. Le maître de cérémonie avait osé une blague sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, devant toute l'assemblée, s'attirant les foudres du comédien pourtant sacré meilleur acteur à la fin de la soirée. Will Smith s'était alors levé et avait asséné une claque à Chris Rock avant de regagner sa place pour l'interdire de dire du mal de sa femme.

Conscient que son comportement était loin d'être exemplaire, Will Smith s'était exprimé le lendemain sur Instagram pour présenter ses excuses à Chris Rock : "La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j'ai réagi avec émotion. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J'ai eu tort [...] Mes actions n'étaient pas révélatrices de l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de bonté."