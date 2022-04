Will Smith puni : déjà des conséquences sur sa carrière après sa gifle aux Oscars...

Will Smith va-t-il payer les conséquences de la gifle qu'il a donnée à Chris Rock aux Oscars ? Ça se pourrait. C'est en tout cas bien parti puisque comme l'ont révélé plusieurs médias américains dont The Hollywood Reporter : deux des films dans lesquels il devait jouer ne sont plus d'actualité.

Will Smith a été écarté du tournage de Fast and Loose, attendu sur Netflix. Il devait tenir le rôle principal, celui d'un patron de mafia victime d'amnésie après une agression. Le second concerne le prochain volet de la saga Bad Boys. Le quatrième film était dans les tuyaux : Sony, société productrice, avait même envoyé les premières pages du scénario à l'acteur avant de se raviser. Le projet est suspendu pour l'instant. Will Smith n'a pas réagi.

Pour rappel, Will Smith était sorti de ses gonds la nuit des Oscars. Présent avec son épouse Jada Pinkett Smith à la cérémonie, à l'issue de laquelle il a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, le comédien de 53 ans est monté sur scène après une blague de Chris Rock sur les cheveux de sa femme. Cette dernière, atteinte d'alopécie, a choisi de se raser la tête pour contrer la maladie. Le maître de cérémonie s'était permis une blague sur le nouveau look de Jada Pinkett Smith, s'attirant les foudres d'un Will Smith hors de lui. Monté sur scène pour régler ses comptes, l'acteur de Je suis une légende en est tristement devenu une en assénant une gifle à Chris Rock après ses propos.

Conscient de la portée de son geste, Will Smith avait après coup présenté des excuses sur son compte Instagram : "Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle. Je te présente mes excuses Chris. Je suis allé trop loin, j'ai eu tort. [...] Mes actes ne reflètent pas la personne que je suis." Malgré ces mots, le papa de deux enfants s'est mis à dos de nombreuses personnes. En 2015, Will Smith était le héros de Seul contre tous. C'est la réalité qui, pour une fois, semble rejoindre la fiction.