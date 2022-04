Will Smith et Jada Pinkett : libertinage assumé et tromperies... leur couple revient de loin

Le public connaît Will Smith depuis qu'il a incarné le célèbre prince de Bel-Air dans la sitcom flashy des années 1990. Le comédien a récemment connu la consécration, le 28 mars 2022, lors de la 94e cérémonie des Oscars, en étant désigné comme le meilleur acteur pour son rôle dans le film La Méthode Williams, de Reinaldo Marcus Green. Hélas, la soirée avait mal débuté puisqu'avant de récupérer son trophée, l'époux de Jada Pinkett Smith a mis une gigantesque gifle à l'humoriste Chris Rock après que celui-ci se soit ouvertement moqué de l'alopécie de sa femme.

Will Smith avait déjà été nommé aux Oscars à deux reprises, en 2002 pour Ali puis en 2007 pour A la recherche du bonheur. Il est bien dommage que l'obtention d'un tel honneur soit entachée par un geste dont la planète entière parle depuis. Pourtant, ce n'est pas la première fois que la relation du comédien et de Jada Pinkett Smith sème trouble et désordre dans l'univers. Assumant les bons comme les mauvais côtés de leurs amours, ils avaient notamment parlé publiquement de leur rupture datant de l'année 2016 - ils se sont mariés en 1997 et ont eu deux célèbres enfants, Willow et Jaden Smith.

J'avais très mal, j'étais vraiment brisée

Lors de cette séparation, Jada Pinkett Smith avait eu une liaison avec le rappeur August Alsina... qu'elle avait annoncé à Will Smith, en face à face, dans un épisode de son talk show Red Table Talk. "Au fil du temps, je suis entré dans un autre type de liaison avec August, expliquait-elle. C'était une relation, absolument. J'avais très mal, j'étais vraiment brisée. Je voulais juste me sentir bien. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie bien..."

Séparés dans l'espoir de trouver ce qui les "rendrait heureux", Will Smith et Jada Pinkett ont finalement décidé de se remettre ensemble sans pour autant conserver une relation monogame. "Nous avons eu d'importantes discussions sans fin sur ce qu'est la perfection relationnelle. Pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avions choisi, rappelait l'acteur au magazine GQ. Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Le mariage ne peut pas être une prison". Après tout pourquoi pas ? Le libertinage ne fait pas forcément de mal ni à l'un ni à l'autre. Moins qu'une grosse baffe, en tout cas...

Retrouvez Will Smith dans le film Gemini Man, sur France 2, le dimanche 3 avril 2022.