Jada Pinkett Smith confie sa liaison avec un rappeur, face à Will Smith

Après plusieurs jours de rumeurs, Jada Pinkett Smith a finalement commenté sa présumée relation extra-conjugale avec August Alsina, rappeur américain de 27 ans. Le 10 juillet 2020, lors d'un nouvel épisode de son émission Facebook Red Table Talk, l'actrice et son mari Will Smith ont ouvertement évoqué cette liaison qui a bel et bien existé.

"Nous en sommes arrivés au point où tu dois dire quelque chose", a d'abord expliqué l'acteur de 51 ans. Ce à quoi son épouse a répondu : "C'est une situation que je considère privée. C'est une expérience très personnelle qui est devenue très publique (...). Il y a quatre ans et demi... J'ai entamé une relation amicale avec August et nous sommes devenus de très, très bons amis. Et tout a commencé avec lui ayant besoin d'aide, et moi voulant l'aider avec sa santé, son état mental." Will Smith a ensuite confirmé qu'à cette période, il "en avait fini" avec Jada Pinkett Smith. "Nous avions rompu, a-t-elle confirmé. Nous avions décidé de nous séparer pour un moment."

La relation entre l'actrice de 48 ans et le rappeur a alors évolué, avec l'accord de Will Smith : "Oui, c'était absolument une relation, a-t-elle clarifié. Au travers cette aventure particulière, j'ai tellement appris sur moi-même et j'ai été capable de vraiment me confronter à beaucoup d'immaturité émotionnelle, d'insécurité émotionnelle et j'ai vraiment pu soigner de profondes blessures." Une prise de conscience qui l'a finalement menée à reconsidérer son mariage avec Will Smith, mettant ainsi un terme à sa liaison avec August Alsina : "Alors que je commençais à réaliser certaines choses à notre sujet, il a décidé de couper toute communication avec moi, ce qui était totalement compréhensible. Et j'ai laissé faire et ne lui ai plus parlé depuis, donc c'est un peu bizarre que tout ça sorte maintenant."

Mariés depuis maintenant 23 ans, les parents de Jaden et Willow (22 et 19 ans) ont finalement pu recoller les morceaux après cette pause : "Nous en sommes vraiment arrivés à cette nouvelle étape d'amour inconditionnel", a conclu Jada Pinkett Smith.

Je me suis donné corps et âme

En pleine promotion de son nouvel album The Product III: StateofEMERGEncy et de son documentaire intitulé StateofEMERGEncy: The Rise of August Alsina, le rappeur américain s'était confié sur cette liaison dans l'émission The Breakfast Club le 30 juin dernier : "Je me suis posé avec Will [Smith, NDLR] et nous avons eu une conversation. En raison de la transformation de leur mariage vers une sorte de partenariat, qu'ils ont évoqué à plusieurs reprises et qui n'incluait plus aucune forme de romantisme, il m'a donné sa bénédiction, avait-il expliqué. Je me suis totalement engagé dans cette relation pendant des années de ma vie. J'ai vraiment et profondément aimé, et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis donné corps et âme. À tel point que je peux mourir maintenant et être ok sachant que je me suis déjà donné entièrement à quelqu'un..."