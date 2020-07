Jada Pinkett-Smith : Sa liaison avec August Alsina bénie par Will Smith ?

En pleine promotion de son nouvel album The Product III: StateofEMERGEncy et de son documentaire intitulé StateofEMERGEncy: The Rise of August Alsina, le rappeur américain s'est confié dans l'émission The Breakfast Club. L'occasion de revenir sur une supposée liaison avec l'actrice Jada Pinkett-Smith...

L'an dernier, August Alsina sortait la chanson Nunya portée par un clip dans lequel on pouvait voir un GIF de Jada Pinkett-Smith, star du film Girls Trip. Le chanteur américain de 27 ans a affirmé avoir entretenu une liaison de plusieurs années avec l'actrice de 48 ans. "Je me suis posé avec Will [Smith, NDLR] et nous avons eu une conversation. En raison de la transformation de leur mariage vers une sorte de partenariat, qu'ils ont évoqué à plusieurs reprises et qui n'incluait plus aucune forme de romantisme, il m'a donné sa bénédiction. Je me suis totalement engagé dans cette relation pendant des années de ma vie. J'ai vraiment et profondément aimé, et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis donné corps et âme. À tel point que je peux mourir maintenant et être ok sachant que je me suis déjà donné entièrement à quelqu'un...", a-t-il confié.

Alors que le clip de Nunya laissait déjà penser qu'il avait eu une histoire avec Jada Pinkett-Smith, le chanteur a ajouté : "Je ne suis pas un fouteur de merde, je n'aime pas le drama, ça me file la gerbe." Mais ses déclarations récentes ont toutefois fait réagir le représentant de Jada Pinkett-Smith qui a déclaré que cette histoire était "absolument fausse" dans les colonnes de Page Six.

Pour rappel, Jada Pinkett-Smith est mariée à Will Smith (51 ans) depuis 1997. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Willow (née en 2000) et Jaden (né en 1998). L'acteur d'Aladdin est aussi le papa de Trey (né en 1992 de son précédent mariage avec Sheree Zampino). L'histoire sentimentale du couple intrigue de longue date et Jada avait d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer les "trahisons" de son mari...