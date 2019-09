Jaden Smith : Son régime vegan inquiète ses parents, Will et Jada Pinkett Smith

La vie de famille des stars fascine leurs millions de fans ! Ceux de Will Smith apprennent que l'acteur et son épouse, Jada Pinkett Smith, se sont récemment inquiétés pour leur fils Jaden. Le jeune homme était "épuisé" et avait le teint gris, à cause de son régime végétarien.

C'est dans leur talk show familial, Red Table Talk, que Will et Jada Pinkett Smith évoquent ce sujet délicat. "Will et moi sommes intervenus auprès de Jaden parce qu'il est végétalien maintenant, mais nous avons réalisé qu'il ne mangeait pas assez de protéines, raconte l'actrice de 48 ans. Donc il maigrissait à vue d'oeil. Il avait l'air exténué, il était simplement épuisé, il n'avait pas assez de nutriments." Le jeune homme, qui a corrigé sa mère en précisant qu'il était simplement végétarien, avait même des cernes foncés sous les yeux.

"Sa peau devenait grise, ajoute Will Smith. Nous étions vraiment nerveux. Mais tu as bien meilleure mine maintenant." Cet été, le rappeur et acteur de 21 ans a ouvert un food truck végétalien baptisé I Love You et destiné aux sans-abri.

"Je mangeais deux repas par jour... peut-être un seul", explique Jaden. Son papa, en revanche, s'est plaint d'avoir pris du poids après la sortie d'Aladdin. "Dès que je m'ennuie, je commence à manger", confie le génie du film et ambassadeur de la maison Moncler.