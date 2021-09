Will Smith et Jada Pinkett infidèles : "Le mariage ne peut pas être une prison !"

A force de disséquer leurs émotions dans l'émission Red Table Talk, on le sait : les membres de la famille de Smith n'aiment pas rentrer dans des cases. Interrogé dans la version américaine du magazine GQ, le lundi 27 septembre 2021, le comédien et père de famille a dévoilé de nouveaux détails à propos du coupla atypique qu'il forme avec Jada Pinkett Smith - qu'il a épousé en 1997... notamment le point de vue sur la fidélité qu'ils ont développé, ensemble, au fils des mois.

"Jada n'a jamais cru en ces mariages très conventionnels, explique l'acteur de 53 ans. Plusieurs membres de son entourage ont des relations peu conventionnelles. Alors on a grandi de manière différente." Et c'est ainsi qu'après des années de mariage, les tourtereaux ont décidé de ne plus s'enfermer dans la monogamie. "On a eu des discussion interminables à ce propos, poursuit-il. Mais c'est quoi, la relation parfaite ? C'est quoi, la meilleure manière d'interagir en tant que couple ?"

Le mariage ne pouvait pas être une prison

L'année dernière, Will Smith et Jada Pinkett Smith discutaient ouvertement de la relation que la maman de Willow - elle-même polyamoureuse - et Jaden avait partagé avec le chanteur August Alsina. S'il a expliqué qu'elle n'était pas la seule à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, le comédien n'a divulgué aucun noms... si ce n'est certains présents sur la liste de ses envies, dont Halle Berry et Misty Copeland.

Bien sûr, une telle décision n'a pas été facile à prendre et Will Smith ne conseille pas à tous les couples d'adopter une telle approche. "On s'est donné confiance et liberté, avec la certitude que chacun doit trouver son propre chemin, précise le héros de la saga Men in Black. Pour nous, le mariage ne pouvait pas être une prison. Et je ne suggère pas à tout le monde d'emprunter cette route. Mais ce que cette liberté nous a offert, et le soutien que l'on s'accorde, pour moi, et la plus pure définition de l'amour."