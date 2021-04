Willow Smith polyamoureuse : la fille de Will Smith fait son coming out

Pour la première fois, Willow Smith s'est identifiée publiquement comme polyamoureuse. Présente dans l'émission Red Table Talk - qu'elle co-présente avec sa mère Jada Pinkett Smith et sa grand-mère, Adrienne Banfield-Norris - la jeune artiste de 20 ans a fait son coming out. Pour elle, la monogamie relate de "l'antique" et mène à l'adultère.

"Avec le polyamour, je suis certaine que la base de notre relation est la liberté. Elle permet de créer une relation qui fonctionne vraiment pour vous au lieu de se plier à la monogamie parce que tout le monde autour de vous dit que c'est comme ça que ça doit se passer", développe Willow Simth. En redéfinissant ses propres règles de la relation de couple, la chanteuse s'épanouit pleinement et chérit d'autant plus la relation privilégiée qu'elle peut avoir avec son ou sa partenaire principal(e).

Par définition, le polyamour est la pratique de plusieurs relations amoureuses, sexuelles et/ou romantiques, avec le consentement de toutes les personnes impliquées. "En faisant des recherches sur le polyamour, j'ai découvert que la principale cause de divorce est l'infidélité", explique Willow Smith avant de citer un exemple. "Disons que vous n'avez jamais été le genre de personne qui veut faire l'amour tout le temps, mais votre partenaire est comme ça. Est-ce que vous allez être la personne qui va dire : 'Juste parce que je n'ai pas ces besoins, tu ne peux pas les avoir non plus ?'. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis intéressée par le polyamour", poursuit Willow Smith.

"Pratiquer la monogamie doit être un choix pris en toute conscience, juste comme la pratique polyamoureuse. Ça ne peut pas être parce que la société dit de faire comme ça. Pour moi ce serait profondément dépassé", conclut la fille de Will Smith. Un beau message de tolérance qui aidera à faire évoluer les mentalités sur ce sujet encore trop peu discuté.