Diaporama Gifle de Will Smith aux Oscars : l'acteur interdit de cérémonie pendant 10 ans

1 / 21 Gifle de Will Smith aux Oscars : l'acteur interdit de cérémonie pendant 10 ans

2 / 21 Will Smith - People lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles.

3 / 21 Moment de sidération aux Oscars 2022: Will Smith frappe Chris Rock sur scène le 27 mars 2022. Après une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur la scène des Oscars pour gifler l'humoriste devant l'assemblée médusée.

7 / 21 Will Smith, avec son oscar de meilleur acteur, au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





9 / 21 Jada Pinkett Smith et son mari Will Smith, avec son oscar de meilleur acteur, au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





10 / 21 WILL SMITH à la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © AMPAS/Zuma Press/Bestimage





12 / 21 Will Smith et Jada Pinkett Smith lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





13 / 21 Will Smith au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.





15 / 21 Will Smith au photocall du gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022.





16 / 21 Will Smith arrive au gala "2022 National Board Review Awards" à New York, le 15 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage





17 / 21 Will Smith - Photocall de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022.





18 / 21 Will Smith, Jada Pinkett Smith - Photocall de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022.





19 / 21 Will Smith au photocall du dîner des nominés de la 94ème édition des Oscar à Los Angeles, le 7 mars 2022.





20 / 21 Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith lors du photocall de la 28ème édition des Screen Actors Guild Awards, ("SAG Awards"), au Barker Hangar à Santa Monica, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 février 2022.