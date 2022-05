Will Smith gifle Chris Rock : la star en thérapie à la suite de son geste violent !

Will Smith est monté sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles, le 27 mars dernier, pour récupérer l'Oscar du meilleur acteur. Invité à la 94e édition de cette prestigieuse cérémonie, le comédien a été récompensé pour son rôle dans le film La Méthode Williams, de Reinaldo Marcus Green. Malheureusement, ce n'est pas cette séquence que le monde entier retient. L'image qui ne quittera plus jamais les esprits des membres du public, et des téléspectateurs, c'est celle de l'immense gifle que l'acteur a donnée à Chris Rock après que celui-ci a osé une blague déplacée à propos de Jada Pinkett Smith, son épouse.

Evidemment, l'acteur de 53 ans doit subir les conséquences de ses actes. Selon une source d'Entertainment Tonight, Will Smith suivrait actuellement une thérapie à la suite de l'incident qui a pris place le soir des Oscars. Il s'était déjà offert, auparavant, un voyage en Inde, à Bombai, pour se concentrer sur sa spiritualité, la pratique du yoga et celle de la méditation. Il n'aurait pas pris le temps, en revanche, de s'excuser personnellement auprès de Chris Rock. Le papa de Willow et Jayden Smith avait versé une larme pendant son discours, avec son Oscar en main, et avait rédigé quelques excuses publiques, le lendemain, sur les réseaux sociaux.

Quelles répercussions sur sa carrière ?

Il n'apprécie pas que quelqu'un se moque de l'alopécie dont souffre son épouse Jada Pinkett Smith. Pour autant, le geste de Will Smith ne fait pas l'unanimité, notamment du côté de l'Académie des Oscars. La sentence est tombée le vendredi 8 avril 2022, quelques heures après la fameuse gifle : il a été décidé, après délibération, que l'acteur américain ne pourrait plus mettre le pied à la cérémonie des Oscars pendant dix ans. Côté cinéma, Will Smith a beaucoup à perdre. La société de production Sony l'a écarté du quatrième volet de la saga Bad Boys, dont il est l'un des héros depuis l'année 1995. Il ne participera pas, non plus, au tournage de Fast and Loose, pour Netflix, comme cela été originellement prévu.