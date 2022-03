Chris Rock giflé par Will Smith : première réaction de l'humoriste après le scandale des Oscars

Le monde entier a vu Chris Rock se prendre une gifle monumentale le soir de la 94e cérémonie des Oscars, le 27 mars 2022, sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles. L'humoriste a tenté une petite blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, et a eu à faire, dans la foulée, à son époux Will Smith. Mais la vie suit son cours et le travail continue.

Le 30 mars 2022, Chris Rock s'est donc rendu à Boston, comme prévu, pour offrir au public son spectacle humoristique. Dans l'audience, beaucoup attendaient une réaction de sa part, vis-à-vis des évènements récents, mais il est resté, encore une fois, plutôt discret à ce sujet. "Alors, comment était votre week-end ? Je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce qu'il s'est passé alors, si vous êtes venus pour en entendre parler, j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant ce week-end" a-t-il expliqué, comme on peut l'entendre sur des notes audio dévoilées par Variety.

J'y pense toujours alors, un jour, j'en parlerai

Chris Rock avait déjà précisé qu'il ne porterait pas plainte contre Will Smith et qu'il était encore en train de digérer cette humiliation. "J'y pense toujours alors, un jour, j'en parlerai, a-t-il poursuivi. Et ce sera drôle et sérieux à la fois. Maintenant, je vais vous raconter quelques blagues. C'est juste sympa, pour moi, d'être ici avec vous aujourd'hui." Qui, de Chris Rock ou Will Smith est le coupable de cette séquence choquante ? C'est le débat qui déchaîne les foules depuis le soir de la cérémonie. Du côté de l'Académie des Oscars, en revanche, les choses sont plutôt claires.

Les dirigeants de l'Académie ont effectivement annoncé que des "mesures appropriées" seraient prises pour que ce geste ne reste pas sans conséquence. "Pour être très clair, nous condamnons les actions de M. Will Smith, ont-il indiqué. La retransmission de la 94e cérémonie des Oscars, dimanche, devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont accompli un travail incroyable au cours de l'année écoulée. Nous sommes bouleversés et scandalisés que ces moments aient été éclipsés par le comportement inacceptable et nuisible d'un candidat sur scène."