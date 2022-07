Chris Rock brise (enfin) le silence sur la gifle de Will Smith et la douleur ressentie

C'était l'évènement de la cérémonie des Oscars 2022 : le geste déplacé de Will Smith, lorsqu'il a giflé l'humoriste Chris Rock après que celui-ci s'est moqué de l'alopécie de sa femme Jada Pinkett Smith. Si depuis cette dernière s'est exprimée sur le sujet, et que certains proches ont fait savoir l'état dans lequel se trouvait l'acteur depuis, Chris Rock, lui, était resté dans le silence. Quatre mois après, l'humoriste a plaisanté sur cette scène surréaliste, sur scène.

Sur la scène du PNC Bank Arts Center à Holmdel, il a ainsi déclaré : "Quiconque dit que les mots blessent n'a jamais été frappé au visage." Actuellement en tournée aux États-Unis aux côtés de Kevin Hart, Chris Rock a fait savoir qu'il n'était pas une victime mais a confié la douleur ressentie au moment de la gifle. "Cette merde m'a fait mal, enfoiré", a-t-il lâché. Pas question néanmoins de bénéficier d'ITT pour le comédien, qui a assuré être reparti travailler dès le lendemain. "Je ne vais pas à l'hôpital pour une coupure de papier", s'est-il amusé devant son public.

Juste après les Oscars, l'humoriste a en effet démarré sa tournée. Et il n'avait pas évoqué cet épisode depuis. "Je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui s'est passé, donc si vous êtes venus pour entendre ça, j'ai un spectacle entier que j'ai écrit avant ce week-end, avait-il seulement confié lors de son premier spectacle, à Boston. Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, je parlerai de cette merde. Et ce sera sérieux et drôle." C'est désormais chose faite.

Retraite de Will Smith en Inde

Depuis ce triste évènement, Will Smith a quant à lui été banni de la cérémonie des Oscars, sur décision de l'organisation. Et ce pour dix ans. "La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui sont présents et un public mondial à la maison. J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire. J'ai le coeur brisé, avait fait savoir l'acteur et père de famille de deux enfants, Jaden et Willow Smith. Le changement prend du temps et je m'engage à faire le travail pour m'assurer que je ne permettrai plus jamais à la violence de dépasser la raison." Il a depuis démissionné de l'Académie et s'est offert un voyage initiatique en Inde.