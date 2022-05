Will Smith et Jada Pinkett : Leur rencontre ratée, qui a fini par le mariage de l'acteur avec une autre femme

Décidément, les anecdotes ne manquent pas dans l'histoire d'amour entre Will Smith et Jada Pinkett ! Mariés depuis 1997 et parents de deux enfants (Jaden, 23 ans et Willow, 21 ans), le couple a traversé de nombreuses épreuves mais est aujourd'hui plus soudé que jamais, notamment après l'incident de la gifle aux Oscars. Cependant, l'acteur d'Independance Day et sa femme ont totalement raté leur rencontre et auraient pu... ne jamais finir ensemble !

Retour au début des années 90, bien longtemps avant leur union. Will Smith, jeune acteur en pleine gloire grâce au Prince de Bel-Air, remarque Jada, une comédienne de son âge et a un véritable coup de coeur pour elle. Il se rend alors sur le plateau où joue un de ses amis, à qui il demande de lui présenter la jeune femme. Mais il fera ce jour-là une toute autre rencontre qui va changer sa vie, comme il l'avait raconté dans l'un des épisodes de Red Table Talk, le podcast de sa femme.

"Le gars qui devait me présenter à Jada était avec une autre fille, et moi je lui ai demandé : 'C'est qui elle ?'. C'était Sheree ! Je suis venu pour rencontrer Jada, j'ai finalement fait la connaissance de Sheree et j'ai fini marié avec elle. On a même eu un enfant ensemble, Trey", s'était-il souvenu. Quelques mois après leur rencontre, les deux jeunes stars d'Hollywood s'étaient en effet mariées et avaient accueilli leur petit garçon la même année, en 1992.