Will Smith : "Dans la pire forme" de sa vie, l'acteur dévoile son nouveau corps

La saga Bad Boys, Ali, Je Suis une légende... Dans tous ces films, Will Smith a exposé sa carrure athlétique ! Les choses ont un peu changé depuis leurs sorties en salles. L'acteur de 52 ans est désormais "dans la pire forme" de sa vie !

Will Smith compte près de 53 millions d'abonnés Instagram. Il y a publié une nouvelle photo ce dimanche 2 mai 2021. Sur l'image, l'acteur apparaît en caleçon et chaussons sur une pelouse, près d'un lac. Son pull à capuche et à fermeture éclair ouvert révèle son torse nu.

"Je vais être honnête avec vous : je suis dans la pire forme de ma vie", écrit @willsmith sans détour en légende. En commentaire, plusieurs dizaines de milliers d'internautes ont réagi ! "C'est hilarant. Tu as tenu pendant très longtemps. Laisse toi aller mec, laisse toi aller", écrit par exemple la chanteuse Keri Hilson. "Tourne 'Je suis une légende - Édition dad bod' dès que possible", ajoute un autre.

D'autres followers de Will Smith relativisent. "Mec ! Tu as été en forme toute ta vie. Profite du dad bod avec fierté !", commente le comédien Guillermo García. Un autre internaute a même exprimé son désaccord : "Laisse moi être honnête avec toi. Tu as 52 ans. Tu es superbe".

Même avec ce dad bod (pour "dad body", qualifiant un corps de père de famille bedonnant), Will Smith reste un sex symbol !