Will Smith, Carlton... Les stars du "Prince de Bel-Air" réunies, 30 ans après

Attention, coup de vieux. Ce vendredi 11 septembre 2020, on fête les 30 ans de la série Le Prince de Bel-Air. Pour l'occasion, le casting de la fiction culte s'est réuni, afin de tourner un épisode d'anniversaire spécial non scripté. Will Smith a donc retrouvé plusieurs collègues : Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro et même le DJ Jazzy Jeff. Ils ont tous participé à la réunion, comme l'a montré l'acteur américain sur une photo publiée sur Instagram vendredi.

"Aujourd'hui, ça fait exactement trente ans que Le Prince de Bel-Air a été diffusée pour la première fois. Alors on vous a préparé un petit quelque chose... une vraie réunion de la famille Banks arrive très bientôt sur HBOmax ! RIP James", a tendrement écrit Will Smith sur le réseau social. Il a ainsi eu une pensée pour James Avery, qui jouait Oncle Phil dans la série, décédé en 2013 à l'âge de 68 ans après des complications d'une opération à coeur ouvert.

Cet épisode spécial sera donc diffusé sur HBO Max, aux alentours de Thanksgiving, à la fin du mois de novembre. La plateforme de streaming avait acquis les droits de la série, longue de 148 épisodes sur six saisons. En France, l'intégralité du Prince de Bel-Air est disponible sur Netflix. On ne sait pas si la plateforme diffusera également cette réunion tant attendue.

Comme le rapporte Deadline, l'épisode spécial devrait être dansant et musical, et réserver plusieurs surprises du côté des guests. Les acteurs devraient revenir sur leurs souvenirs de tournage et discuter de leurs expériences ensemble.

Cette réunion n'est pas la seule qui devrait sortit prochainement sur HBO. On attend - depuis un certain temps désormais - que l'épisode spécial de Friends sorte. En mars dernier, on apprenait que son tournage avait dû être décalé à cause du confinement. Encore un peu de patience...