Diaporama : Will Smith et Jada Pinkett : Leur rencontre ratée, qui a fini par le mariage de l'acteur avec une autre femme

1 / 17 Will Smith et Jada Pinkett : Leur rencontre ratée, qui a fini par le mariage de l'acteur avec une autre femme

2 / 17 Jada Pinkett Smith, Will Smith au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles.





3 / 17 Sheree Zampino fait toujours partie intégrante de la famille Smith. @ Instagram / Sheree Zampino

4 / 17 Sheree Zampino fait toujours partie intégrante de la famille Smith. @ Instagram / Sheree Zampino

5 / 17 Janelle Monáe fait son coming out en tant que non-binaire, lors de son passage à l'émission Red Table Talk with Jada Pinkett Smith.





6 / 17 Jada Pinkett-Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith et Trey Smith au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

7 / 17 Sheree Zampino fait toujours partie intégrante de la famille Smith. @ Instagram / Sheree Zampino

8 / 17 WILL SMITH et JADA PINKETT SMITH à la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © AMPAS/Zuma Press/Bestimage





9 / 17 Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith, Trey Smith au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.





10 / 17 Sheree Zampino fait toujours partie intégrante de la famille Smith. @ Instagram / Sheree Zampino

11 / 17 Janelle Monáe fait son coming out en tant que non-binaire, lors de son passage à l'émission Red Table Talk with Jada Pinkett Smith.





12 / 17 Jada Pinkett Smith et son mari Will Smith, avec son oscar de meilleur acteur, au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





13 / 17 Jada Pinkett-Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith et Trey Smith au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

14 / 17 WILL SMITH et Jada Pinkett Smith à la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © AMPAS/Zuma Press/Bestimage





15 / 17 Jada Pinkett Smith, Will Smith au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.





16 / 17 Will Smith et Jada Pinkett Smith à la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.