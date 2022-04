"J'ai le coeur brisé" : Will Smith démissionne de l'Académie des Oscars après avoir frappé Chris Rock !

C'est la scène que tout le monde retiendra de cette 94e cérémonie des Oscars, qui a eu lieu le 27 mars 2022 au Dolby Theatre de Los Angeles. Excédé par une blague sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, Will Smith s'est levé de son siège pour mettre une grande gifle à l'humoriste Chris Rock. Choc dans la salle et sur les écrans de télé... Quelques minutes plus tard, le comédien de 53 ans recevait l'Oscar du meilleur acteur sur cette même scène pour son rôle dans le film La Méthode Williams, de Reinaldo Marcus Green, mais cette victoire est passée bien inaperçue face à la violence de son geste.

J'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées

Comme il l'a annoncé dans un communiqué officiel, relayé par l'AFP, Will Smith a décidé de démissionner de l'Académie des Oscars à la suite de l'immense polémique qui entoure son intervention. "Mes actions lors de la cérémonie des 94e Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables, écrit-il. La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux. Je démissionne de mon poste de membre de l'Académie des arts et sciences du cinéma et j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées."

Ces conséquences ne devraient pas tarder à se faire connaître. Si Chris Rock n'a souhaité porter plainte, et qu'il n'a que timidement réagi depuis la fameuse gifle, l'Académie des Oscars a entamé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Will Smith. Le conseil d'administration de l'Académie a fait savoir qu'il se réunirait le 18 avril 2022 pour statuer sur son cas et décider d'éventuelles sanctions. "J'ai trahi la confiance de l'Académie, regrette le comédien dans son communiqué. J'ai privé d'autres candidats et vainqueurs de la chance de pouvoir célébrer leur travail extraordinaire. J'ai le coeur brisé." Sa mâchoire, au moins, est restée intacte...