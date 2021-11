Will Smith en famille : ses enfants Willow et Jaden très stylés sur tapis rouge

Après Bad Boys for Life, sorti dans les salles l'an dernier, Will Smith est déjà de retour sur grand écran. On retrouve l'acteur américain dans La méthode Williams (King Richard dans sa version originale), biopic présenté en avant-première le 14 novembre 2021 lors de l'AFI Fest au TCL Chinese Theatre à Los Angeles.

Sur le tapis rouge, Will Smith a pris la pose tout sourire dans son costume bleu trois pièces. Le populaire acteur aujourd'hui âgé de 53 ans, qui incarne Richard Williams dans le film réalisé par Reinaldo Marcus Green, était accompagné de sa famille. On l'a ainsi vu complice avec sa femme Jada Pinkett-Smith, rayonnante le crâne rasé et vêtue d'une longue robe nacrée réhaussée d'une cape argentée. Les amoureux, honnêtes sur leur mariage fait de relations infidèles mais aussi d'intenses relations sexuelles, avaient également embarqué leurs enfants.

En effet, on a pu voir les toujours très stylés Willow Smith (21 ans) - qui s'était rasée la tête l'été dernier - vêtue d'une sorte de poncho-cape noire à capuche et motifs graphiques et son frère Jaden Smith (23 ans), habillé en costume noir aux motifs similaires. Et pour cause, tous deux portaient des tenues de la marque MSFTSrep, dont ils sont les co-fondateurs et qui fêtera ses dix ans d'existence l'an prochain.

Le clan avait donc fait le déplacement pour soutenir la sortie de La méthode Williams (dans les salles de cinéma françaises dès le 1er décembre), film retraçant l'ascension des soeurs Venus et Serena Williams, coachées par leur père Richard. Des légendes américaines du tennis qui méritaient bien un film.