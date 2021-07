Will Smith : Sa fille Willow se rase la tête en plein concert

Willow Smith n'avait que 11 ans lorsqu'elle s'est rasée la tête pour la première fois, deux ans après la sortie et le succès mondial de Whip my hair. "C'était la façon parfaite d'être une rebelle. J'étais super jeune et j'avais vécu un rêve, mais tout ce que je voulais c'était chanter et ça ne fonctionnait pas avec le business et tout le stress que ça a engendré. Je me suis dit que ce n'était pas la vie que je voulais", avait-elle confié à People en juin 2019.

Willow Smith a même réussi à convertir sa mère Jada Pinkett Smith. L'actrice s'est récemment rasé les cheveux, dévoilant ainsi son crâne chauve. Un style qui va merveilleusement à la mère comme à la fille.