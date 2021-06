Paris Jackson rejetée par sa propre famille : "La plupart sont très croyants"

Elle n'est pas acceptée telle qu'elle est par toute la famille. Invitée par Willow Smith dans le programme Facebook intitulé Red Table Talk le mercredi 16 juin 2021, Paris Jackson a effectivement expliqué que sa sexualité ne faisait pas l'unanimité au sein du clan. En évoquant ses soucis de santé mentale, ses tentatives de suicide passées et son coming-out, la jeune femme de 23 ans a révélé que cette gêne provenait, entre autres, des croyances religieuses de chacun - elle est notamment entourée de témoins de Jéhovah. "J'en parle ouvertement avec certains, mais pas avec d'autres. La plupart sont très croyants et l'homosexualité est un tabou, alors ils ne veulent pas en parler, ni l'accepter", a-t-elle précisé.

J'ai de l'amour et du respect pour ma famille

Paris Jackson n'est pas du genre à être rancunière, loin de là. Au diable le rejet d'autrui, elle a décidé de ne se concentrer que sur le positif. "J'ai de l'amour et du respect pour ma famille, pour ce en quoi ils croient, pour leur culture et leur religion, confirme-t-elle. Si je m'attends à ce qu'ils mettent tout cela de côté juste pour que je me sente acceptée, je n'aurais que de la rancoeur. Tant que j'ai une vie remplie d'amour, que je suis honnête et que je ne blesse personne, je pense que tout ira bien pour moi."

La fille de Michael Jackson n'a jamais voulu apposer une étiquette à sa sexualité, bien qu'elle évoquait la bisexualité en 2018. Elle a récemment avoué que, dans sa vie, elle avait été en couple avec plus de femmes que d'hommes. Son dernier ex en date ? Le chanteur Gabriel Glenn. Quant à cet apaisement qui semble l'envelopper, il est le bienvenu. En 2020, Paris Jackson se souvenait de ses tentatives de suicide et de certains actes d'automutilation qu'elle s'était fait subir - brûlures, coupures à la lame de rasoir... -, plus jeune, dans son émission de télé-réalité intitulée Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn. Tout ceci semble, heureusement, bien loin derrière elle.