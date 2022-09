Paris Jackson en robe transparente à la Fashion Week de Milan, elle marque les esprits

Alors qu'en France, la Fashion Week démarre ce lundi 26 septembre 2022 à Paris, en Italie, celle-ci a démarré le mardi 20 septembre dernier à Milan. Et Paris Jackson fait partie de la fête ! En effet, la jeune femme de 24 ans a assisté ce vendredi 23 septembre au défilé Missoni, pour la présentation de la collection prêt-à-porter printemps/été 2023.

Pour sa participation à la Fashion Week de Milan, la fille de Michael Jackson, lunettes noires et cheveux blonds détachés, a opté pour une robe blanche transparente laissant apparaître son soutien-gorge, sa culotte en noir et blanc et ses nombreux tatouages sur le torse et sur le bras. De quoi marquer les esprits ! Plus tôt dans la journée, elle arpentait les rues de Milan avec une veste-chemise orange, un jean skinny et des bottes en daim couleur marron. Durant la soirée, la jeune femme en a également profité pour assister aux nombreuses défilés. Les couleurs bleue, verte, jaune et orange étaient de rigueur avec les nombreuses tenues présentées sur le podium. Elle a également participé au défilé Philipp Plein.

Une habituée des grands rendez-vous de la mode

La mode n'est pas étranger à Paris Jackson. Déjà, en mars 2017, âgée de 18 ans, elle signait son premier contrat avec l'agence de mannequins IMG Models. Par la suite, en mai 2017, la soeur de Prince et Blanket Jackson, qui a fait également la couverture du magazine Teen Vogue, est devenue l'égérie de la marque Calvin Klein pour la saison printemps-été 2018. Elle a également défilé pour Jean-Paul Gaultier en janvier 2020.

En France, Paris Jackson a participé à la Fashion Week à de nombreuses reprises. En effet, la jeune femme a assisté à la Fashion Week collection été 2018 et collection automne/hiver 2022/2023. Elle était également présente au défilé Givenchy qui s'est tenu en mars dernier à La Défense Arena. La jeune femme portait un pull en maille coloré de la marque Givenchy avec des bottes noires. Que ce soit à Paris ou à Milan, Paris Jackson est une habituée des grands rendez-vous de la mode. Sa passion après la musique !