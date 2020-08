Michael Jackson : Pour ses 62 ans, l'émotion de Janet, Paris, Tito et Latoya

L'interprète du tube The Way You Make Me Feel a également reçu un hommage touchant de sa fille Paris (22 ans), qui a publié sur Instagram : "Joyeux anniversaire vieil homme", écrit-elle avec humour et amour en légende d'un montage photo la montrant au côté de son célèbre papa. Les deux autres enfants de Michael Jackson, Prince (23 ans) et Blancket (18 ans) ont quant à eux gardé le silence.