Michael Jackson dans son intimité de papa : son fils Prince dévoile des images inédites pour ses 64 ans

Une famille unie

"Je pense à toi et à tes frères et soeurs aujourd'hui. Il était le plus grand artiste et un père incroyable. On l'aime pour toujours", "meilleur papa de tous les temps, le plus joyeux anniversaire", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. TJ Jackson, le neveu du chanteur, a également réagi à ce post : "Les mots ne peuvent exprimer à quel point il vous aimait, vous et vos frères et soeurs, Prince... tu l'as rendu plus heureux que tout". À noter qu'il défendait récemment son oncle, comparé à Harry Styles qui a été considéré comme le nouveau Roi de la pop par un magazine.

"Joyeux anniversaire à Michael Joseph Jackson, un bon papa, frère, fils et humanitaire bien-aimé, auteur-compositeur, producteur, chanteur, danseur et artiste pour le monde entier", a-t-il également été publié sur le compte Twitter de Michael Jackson.