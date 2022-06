Michael Jackson : Ses enfants Paris et Prince sur leur 31 pour honorer un grand héritage

C'est un hommage que l'on n'avait pas vu venir ! Prince et Paris Jackson, les enfants de Michael ont pris la parole ce dimanche lors des Tony Awards pour célébrer la mémoire de leur père dont la discographie est cette année mise à l'honneur dans la comédie musicale MJ : The Musical. Aujourd'hui âgés de 24 et 25 ans, les deux sont devenus de jeunes adultes, alors que leurs larmes d'enfants avaient ému le monde entier à la disparition de leur père en 2009.

La scène avait lieu au Radio City Music Hall de New York ce dimanche à l'occasion des Tony Awards, les récompenses du théâtre américain, soit l'équivalent des Oscars pour la discipline. Paris Jackson a fait son apparition dans une sublime robe beige qui dévoilait ses épaules ainsi que ses nombreux tatouages sur les bras. Quant à Prince Jackson, c'est dans un sobre mais non moins chic costume entièrement noir qu'il a fait son apparition sur le tapis rouge (voir diaporama). Seul leur petit frère Blanket, devenu Bigi, n'était pas présent. Rien de surprenant tant on sait que le jeune homme de 20 ans est extrêmement discret.

Honorés que l'oeuvre inspirée par la musique de leur père soit nominée dans dix catégories différentes lors de cette 75e édition des Tony Awards, ils ont pris la parole sur la scène pour exprimer leur gratitude. "Beaucoup de gens ont l'air de penser que notre père a changé la musique populaire pour toujours et qui sommes-nous pour être en désaccord avec cela ? Mais ce que les gens ne savent peut-être pas c'est qu'il adorait les comédies musicales et les spectacles sur scène, a déclaré Prince. C'est pourquoi nous sommes incroyablement honorés de présenter sa toute première nomination dans la catégorie spectacle musical, qui utilise beaucoup de ses titres iconiques, et se penche sur la complexité et le génie créatif de notre père."

La comédie a finalement été récompensée dans la catégorie de la meilleure chorégraphie, du meilleur son et de la meilleure lumière pour une comédie musicale. A noter également que Myles Frost, interprète de Michael Jackson, a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale. Le prix de la meilleure comédie est finalement revenu à A Strange Loop, tandis que celui de la meilleure pièce a été remporté par The Lehman Trilogy.

Les heureux lauréats ont eu la chance d'être applaudis par le gratin de la profession. On a noté, entre autres, les présences du grand Samuel L. Jackson, de la belle Vanessa Hudgens ou du charmant Andrew Garfield.