Paris Jackson : Look grunge et collants résilles, elle s'éclate sur scène !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

18 photos

Sur les traces de son père ? On dirait bien ! A 24 ans, Paris Jackson a illuminé la scène du festival South by Southwest ce jeudi à Austin, aux Etats-Unis. La jeune femme, qui s'affirme de plus en plus comme une artiste confirmée, était plus proche du grunge que de la pop de son père. Pourtant, son public était conquis !

Difficile de passer dans le monde de la musique lorsqu'on s'appelle Jackson et qu'on a un tel héritage ! Pourtant, à 24 ans, Paris semble bien partie pour suivre les traces de Michael Jackson, le King of Pop, de sa tante Janet et de ses oncles, qui composaient les Jackson 5. La jeune femme, qui avait déjà fait part de son attirance pour la musique, a impressionné ce jeudi soir en montant sur scène à Austin, au Texas. Dans un style plutôt grunge, elle avait choisi un débardeur en dentelle très décolleté qui laissait admirer ses tatouages, des collants en résille et des Docs Martens. Une tenue parfaitement adaptée pour celle qui aime le rock et joue même de la guitare. Auparavant chanteuse dans un groupe acoustique, elle a légèrement changé de style !