Michael Jackson : Ses trois enfants réunis, très rare apparition de son fils Blanket !

Les titres de Michael Jackson reprennent vie du côté de Broadway. La comédie musicale MJ a officiellement été lancée le mardi 1er février 2022 au Neil Simon Theatre de New York - après avoir été présentée, en preview, en décembre. Pour y assister, certains membres de la famille avaient évidemment fait le déplacement. Sur les réseau sociaux, sa fille de 23 ans Paris Jackson avait montré qu'elle prenait l'avion avec son frère Prince, documentant leur voyage. Le soir-même, elle retrouvait son cousin TJ, le fils de son oncle Tito Jackson, sur le tapis rouge.

Ils n'étaient, bien sûr, pas que trois à assister à ce spectacle de grande envergure. Autour de Paris et Prince Jackson, nombreuses célébrités ont accepté de prendre la pose pour les photographes avant que les rideaux ne s'ouvrent. Myles Frost, Christopher Wheeldon, Devin Trey Campbell, Christian Wilson, Walter Russell lll, Whitney Bashor, Antoine L. Smith, Quentin Earl Darrington, Renni Anthony, le réalisateurSpike Lee, Brenda Vaccaro, Tamron Hall, Mario Van Peebles, Kevin Csolak, Wilson Cruz, Princess Sarah Culberson, Ramone Nelson, Renni Anthony Magee, TL Cross ou encore Quentin Earl Darrington. Il y en a un qui, en revanche, a faire preuve d'un peu plus de discrétion.

En réalité, les trois enfants de Michael Jackson était présents. Prince Michael Jackson II, plus connu sous le nom de Blanket - et que l'on appelle Bigi depuis 2015 ! - s'est faufilé dans la salle sans que le moindre flash ne crépite à son passage. Sa soeur Paris a toutefois partagé une vidéo sur laquelle on la voit quitter les lieux, avec ses deux frères - 24 et 19 ans -, émue de ces tendres retrouvailles. MJ: The Musical avait forcément de quoi attirer la famille du chanteur, mort le 25 juin 2009 dans d'étranges circonstances. Le spectacle, dirigé et chorégraphié par Christopher Wheeldon, retrace les répétitions et le processus créatif de l'artiste autour de sa tournée de 1992, intitulée Dangerous Tour. Vingt-cinq de ses titres résonneront sur les planches.