Paris Hilton, Justin Bieber, Paris Jackson... Les stars affichent leurs meilleurs costumes d'Halloween

Samedi 30 octobre 2021, le gratin le plus huppé d'Hollywood s'est réuni afin de partager une belle soirée pour Halloween. Se rendant, pour la plupart à des soirées privées, certaines célébrités ont tout de même pris le soin d'afficher leurs looks devant les caméras.



On peut d'ailleurs citer le cas de Paris Hilton , qui pour l'occasion s'est déguisée en princesse. Habillée d'une belle robe bleue et d'une belle tiare sur ses cheveux, la riche héritière a affiché un look à la princesse Cendrillon (voir diaporama). Elle s'est dirigée à une soirée privée au cours de laquelle la DJ a retrouvé son amie de longue date, l'actrice Ashley Benson (connue pour son personnage d'Hanna Marin dans la série Pretty Little Liars).



Paris Jackson a, quant à elle, opté pour une tenue de sorcière très moderne. Faussement négligée et avec des dents de vampire en or, la fille de Michael Jackson a présenté une toute nouvelle version de l'image traditionnelle de la sorcière. Dans les rues de Los Angeles, on a également pu apercevoir l'actrice d'American Horror Story Emma Roberts qui avait décidé de faire la chasse aux bonbons. Avec son seau en main, l'ex d'Evan Peters - aujourd'hui en couple avec Garrett Hedlund - avait choisi de s'afficher dans une tenue d'Arlequin. À cela, les enfants de Will Smith ont également été aperçus dans les rues californiennes. Alors que Jaden Smith était déguisé en meurtrier - avec sa chemise ensanglantée -, sa soeur Willow n'a visiblement pas voulu révéler sa tenue devant les photographes...