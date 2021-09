Justin et Hailey Bieber, Camila Cabello et Shawn Mendes... Les amoureux du Met Gala 2021

"PREMIER !! MET !! GALA !!", écrit Camila Cabello en légende d'une vidéo de son arrivée sur les marches du Metropolitan Museum of Art, où les photographes ont vu défiler les stars ! Ces derniers ont également aperçu Channing Tatum et Zoë Kravitz, qui ont officialisé leur relation et donné raison aux rumeurs amoureuses dont ils faisaient l'objet depuis plusieurs semaines. Habillée d'une robe Saint Laurent spécialement conçue pour l'occasion, la fille de Lenny Kravitz a illuminé l'entrée du musée, qui célébrait l'ouverture de l'exposition Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion.

Rita Ora et le réalisateur Tai Waikiki ont profité du vernissage pour réaliser leur deuxième apparition officielle en amoureux ! Du côté des couples connus, Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Ann Peltz, Claire Danes et son mari Hugh Dancy, Kit Harington et son épouse Rose Leslie, Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh, Alicia Keys et Swizz Beatz, l'ex-tenniswoman Maria Sharapova et son fiancé Alexander Gilkes, ainsi que l'athlète Naomi Osaka et son petit ami Cordae figuraient sur la liste des présents.