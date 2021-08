Rita Ora en couple : elle officialise avec son célèbre chéri, plus vieux de 15 ans

Depuis plusieurs mois, Rita Ora fait l'objet d'une insistante rumeur amoureuse. Elle l'a confirmée lundi soir, profitant d'une avant-première pour officialiser sa nouvelle relation. La chanteuse a fait sa première apparition au bras de son chéri, le réalisateur oscarisé Taika Waititi.

C'est lors de la projection du film The Suicide Squad (sorti en France le 28 juillet), que Rita Ora et Taika Waititi ont ne sont pas passés inaperçus. L'événement a eu lieu le lundi 2 août 2021 dans le quartier de Westwood, à Los Angeles. Le couple comptait parmi les chanceux invités de cette avant-première, à laquelle ont également assisté les acteurs du film.

Pour l'occasion, la chanteuse et actrice anglaise avait évidemment sorti le grand jeu. Angélique dans une tenue blanche Azzi & Osta, elle a permis aux photographes présents sur le tapis rouge d'apercevoir ses tatouages grâce à l'ouverture de sa robe sur le dos. Devant, le décolleté de la jolie blonde a également attiré l'attention. Son chéri Taika Waititi portait quant à lui un costume gris décontracté, sans cravate.

À en croire des sources citées par différents tabloïds, Rita Ora et Taika Waititi sont en couple depuis le mois de mars. Ils se seraient rencontrés en Australie, où ils ont séjourné plusieurs mois pour des tournages (de l'émission The Voice pour Rita et du film Thor : Love and Thunder pour Taika) et essayaient de "faire profil bas" jusqu'à cette officialisation. 15 ans de différence séparent l'interprète britannique (30 ans) du réalisateur oscarisé en 2020 pour le film Jojo Rabbit, qui fêtera son 46e anniversaire le 16 août prochain.

Avant de le rencontrer, Rita fut la compagne du DJ Calvin Harris ou encore du fils du créateur de Tommy Hilfiger, Rick Hil. Plus récemment, elle a vécu une relation discrète avec Romain Gavras, qui s'est soldée par une rupture. "Ils ont essayé mais ont tous les deux reconnu que ce n'était pas possible. C'était simplement impossible de maintenir une relation alors qu'ils se voyaient à peine", expliquait une collaboratrice du Français au Daily Mail.