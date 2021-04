Rita Ora : Canon en bikini, elle laisse échapper un sein

Des maillots, Rita Ora en a emmené plein dans ses valises ! Sur Instagram, elle s'est également montrée avec des ensembles au motif léopard et orange. Ses followers Instagram, dont le nombre dépasse les 16 millions, se délectent de ce défilé virtuel de bikinis.

Comme de nombreuses stars de la chanson, Rita Ora est toujours privée de concert en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction de rassemblements. Le gouvernement australien les a limités à 100 personnes dans un endroit fermé et à 500 personnes en extérieur. En attendant de remonter sur scène devant une foule en délire, Rita Ora s'est trouvée un job de rêve et profite d'avantages en nature indéniables, comme une météo idyllique.

Côté coeur, la jolie blonde est célibataire depuis plusieurs mois. Elle a rompu avec son ex-compagnon, le réalisateur français Romain Gavras, juste avant les fêtes de fin d'année 2020, une séparation provoquée par la distance et leurs obligations professionnelles, impossibles à concilier avec une relation. "Ils ont essayé mais ont tous les deux reconnus que ce n'était pas possible. C'était simplement impossible de maintenir une relation alors qu'ils se voyaient à peine", avait confié un collaborateur de Romain Gavras au Daily Mail. Rita Ora et Romain Gavras ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2020. Ils avaient éveillé les soupçons l'été dernier, après publication de photos d'eux en vacances aux îles Canaries.