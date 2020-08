Rita Ora : Divine en bikini, elle se dore la pilule à Ibiza

Le confinement levé à temps pour l'été, les célébrités jouissent de leur liberté de mouvement retrouvée et s'envolent en vacances ! Rita Ora a posé ses valises à Ibiza. Elle s'y dore la pilule en bikini et topless, et enflamme les réseaux sociaux avec ses photos torrides.

Malgré la menace du coronavirus toujours présente, Ibiza reste une des destinations de vacances préférées des stars. Rita Ora s'y est installée avec sa grande soeur Elena Ora et plusieurs amis. Elle y a été surprise ce vendredi 7 août, profitant d'un après-midi à la plage.

Pour cette nouvelle journée ensoleillée, la chanteuse de 29 ans portait un charmant bikini à l'imprimé exotique. Sur Instagram, elle réalise un défilé de maillots deux pièces, et n'hésite pas à en retirer le haut pour un bronzage sans trace.