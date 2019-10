Kate Moss : Amoureuse et supportrice de son chéri Nikolai Von Bismarck

La Fashion Week est terminée, mais la planète Mode continue de tourner ! Après un nouveau défilé réussi, la maison Dior a célébré la sortie imminente d'un livre de photos prises par Nikolai Von Bismarck. Sa compagne, le top model Kate Moss, lui a apporté son soutien.

Nikolai Von Bismarck est le photographe de The Dior Sessions, nom de l'ouvrage composé de plus de 80 portraits de célébrités et amis de la maison éponyme. L'artiste de 32 ans en a fêté la sortie prochaine ce mardi 1er octobre 2019, au cours d'une séance de dédicaces au magasin Christian Dior situé sur Bond Street, à Londres. Sa compagne, Kate Moss, était également de la partie.

Arrivée seule, Kate Moss a quitté la boutique Dior au bras de son compagnon. Le top model était entièrement habillée en noir pour ce prestigieux meet and greet. Elle y a retrouvé son ami créateur de mode et directeur artistique de Dior Homme, Kim Jones.