Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi : Première apparition des fiancés

Moins d'un an après la confirmation de leur romance, la princesse Beatrice et son petit ami ont annoncé leurs fiançailles, le 26 septembre dernier. "Nous sommes tous les deux très excités de nous lancer dans cette aventure de la vie et sommes impatients de nous marier, ont partagé les futurs époux dans un communiqué officiel du palais de Buckingham. Nous partageons tellement d'intérêts communs et de valeurs, et nous savons que cela nous sera très utile dans les années à venir." Edoardo Mapelli Mozzi est un homme d'affaires italien et millionnaire spécialisé dans l'immobilier. À 34 ans, il est divorcé et déjà père d'un petit garçon. Leur mariage se déroulera en 2020.