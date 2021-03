Rita Ora célibataire : Romain Gavras et elle ont rompu

Rita Ora est considérée comme une des stars les plus sexy de la planète ! Sexy et désormais célibataire, depuis sa dernière rupture. La chanteuse et le réalisateur français Romain Gavras ont mis fin à leur relation.

L'info a été confirmée par une porte-parole de Romain Gavras au Daily Mail. Rita Ora et lui vivaient une discrète histoire d'amour et l'ont terminée dans le plus grand secret. La distance est à l'origine de leur rupture.

"Rita et Romain ont rompu il y a plusieurs mois à cause de difficultés [à concilier leur relation] avec leurs agendas professionnels respectifs. Ils restent amis proches, explique la porte-parole citée par le Daily Mail. Ils ont essayé mais ont tous les deux reconnus que ce n'était pas possible. C'était simplement impossible de maintenir une relation alors qu'ils se voyaient à peine."

Rita Ora et Romain Gavras ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2020. Ils avaient éveillé les soupçons l'été dernier, après publication de photos d'eux en vacances aux îles Canaries. La chanteuse et le réalisateur se sont séparés avant les fêtes de fin d'année.