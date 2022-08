Rita Ora s'est mariée en secret à Taika Waititi : une cérémonie discrète mais forte en émotions !

Rita Ora s'est mariée en secret à son compagnon Taika Waititi. Alors que The Sun a révélé il y a moins de deux mois comment le célèbre réalisateur lui avait demandé sa main, c'est désormais chose faite, comme l'annonce à nouveau le tabloïd anglais ce mardi 9 août 2022. C'est lors d'une cérémonie intimiste à Londres que la chanteuse a épousé Taika Waititi. Et après la fête, l'heure n'est pas à une lune de miel paradisiaque pour l'interprète de Let you love me puisqu'elle est déjà de retour en studio.

"C'était vraiment intime et très spécial pour toutes les personnes présentes, a fait savoir une source au Sun. Leurs proches ont pu voir à quel point ils sont vraiment amoureux." S'ils sont tous les deux sous le feu des projecteurs, ils ont néanmoins tenu à garder leur relation la plus secrète possible. "Rita est déterminée à garder cette relation privée et n'entend pas chanter un titre à propos de ce mariage", a continué cette source.

Une bouteille de vin offerte par Cameron Diaz

Pas de lune de miel au programme donc pour les jeunes mariés puisque l'artiste de 31 ans a déjà repris le chemin des studios. Elle enregistre son troisième album sur lequel on pourra retrouver des artistes comme Ava Max et Noah Cyrus. Elle peut néanmoins profiter de quelques moments de détente avec son mari puisque madame Taika Waititi a posté un rare cliché d'eux profitant d'une bonne bouteille de vin, sur ses réseaux sociaux. Une bouteille qui leur avait été offerte par leur amie Cameron Diaz.

Si Rita Ora fait tout pour cacher son alliance, sa soeur a posté une photo révélant la bague que porte le réalisateur de Thor : Ragnarok, à sa main gauche. Leur histoire a beau être plutôt récente, entre ces deux-là les choses sont allées plutôt vite. Et après s'être affichés ensemble, pour la première fois, durant l'année 2021, lors de l'avant-première du film The Suicide Squad organisée dans la ville de Los Angeles, ils se sont simultanément demandés en mariage. Désormais, grâce à cette cérémonie intime et forte en émotion, ils sont unis par le mariage.