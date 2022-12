Rita Ora en string rouge non loin d'Isabelle Adjani très blonde, pour une soirée spectaculaire

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

L'audace britannique était à l'honneur pour les British Fashion Awards. C'est là, à Londres, qu'on pouvait croiser les plus grandes stars dans des looks spectaculaires, à commencer par Rita Ora qui a dévoilé ses sous-vêtements face à Isabelle Adjani, plus blonde que jamais.

La planète mode est un univers où des personnalités d'univers très variés peuvent se croiser, dans des tenues aussi époustouflantes que surprenantes. Les British Fashion Awards au Royal Albert Hall à Londres ce lundi 5 décembre 2022 en sont la nouvelle preuve, au regard de l'impressionnant tapis rouge. Car c'est là que la chanteuse Rita Ora a pu croiser la route de l'icône du 7e art français Isabelle Adjani. Les célébrités se sont succédées devant les objectifs des photographes dans des look spectaculaires pour cet événement britannique qui récompense chaque année le meilleur de l'industrie du textile. Pierpaolo Piccioli de la maison Valentino a été sacré tout comme Bella Hadid, mannequin de l'année mais grande absente de la cérémonie. Une absence comblée par la venue d'autres stars, telle que Rita Ora. L'artiste anglaise de 32 ans n'a pas souvent froid aux yeux et l'a montré une nouvelle fois avec sa tenue transparente signée Nensi Dojaka, qui laissait voir son string rouge. Côté regard, avec la tendance des sourcils décolorés, la femme de Taika Waititi était magnétique. Défilé de stars dans des looks épatants Isabelle Adjani fait partie des convives de cette soirée sous le signe de la mode et a affiché une nouvelle fois sa magnifique chevelure blonde. En story Instagram, l'héroïne de Mascarade a taggé la maison AMI, marque d'Alexandre Mattiussi dans une vidéo des British Fashion Awards sur laquelle on la voit poser avec l'athlète stylé Tom Daley. La comédienne n'était pas la seule Française invitée puisque Jean Paul Gaultier était aussi de la partie. Elizabeth Debicki, alias Diana dans The Crown, a choisi un look Christian Dior bien sage tandis que Florence Pugh a préféré Valentino, tout comme la sculpturale Naomi Campbell, déesse argentée. Lila Moss habillée en Knwls, l'actrice Jodie Turner-Smith, alias madame Joshua Jackson, en Gucci ou encore Romeo Beckham, Lennon Gallagher, FKA Twigs, Tilda Swinton, Simone Ashley de la Chronique des Bridergton, Winnie Harlow, Rosie-Huntington-Whitheley et Irina Shayk ont également participé à cet événement.