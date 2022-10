Isabelle Adjani devient blonde : mystérieuse et envoûtante, le résultat est bluffant !

Isabelle Adjani a le don de retenir toute l'attention. Véritable icône, l'actrice sait se renouveler et se transformer comme elle l'entend, créant toujours plus de surprise. Et pour le défilé Carita, qui a été marqué par la venue de Clotilde Courau et son double, sa fille aînée Vittoria de Savoie, Isabelle Adjani a elle aussi fait une apparition remarquée... en blonde. "Blonde pour l'inauguration de Carita hier soir", a écrit l'inoubliable interprète de La Reine Margot de Patrice Chéneau sur Instagram, en légende d'un superbe cliché d'elle en blonde. Une belle photo en noir et blanc accompagnée d'un autre cliché cette fois-ci en couleur. La comédienne y apparaît sublime en blonde, le regard toujours aussi envoûtant, et vêtue par Dior. "Merci @richardgianorio pour vos magnifiques photos", a-t-elle ajouté.

Lorsque ce n'est pas sa couleur de cheveux qui fait parler, Isabelle Adjani attire les regards avec ses looks. Il y a quelques semaines, la star faisait son apparition au Festival de la fiction TV de la Rochelle, à l'affiche cette année du téléfilm Diane de Poitiers, coiffée d'un grand chapeau noir orné d'une voilette, et habillée d'une robe toute aussi sombre et brodée, aux manches en dentelle. Un collier de perles blanches autour du cou, complétait cette tenue royale. L'Histoire d'Adèle H, La Reine Margot, Diabolique... Si Isabelle Adjani possède plus de 50 ans de carrière dans le cinéma et continue de captiver avec son aura si mystérieuse, elle n'en reste pas moins une maman comme les autres, et aimante avec ses deux fils : Barnabé et Gabriel-Kane.